Furtwangen. Beim SWR1 heißen diese Konzertabende Pop und Poesie, in der Kulturfabrik Furtwangen läuft dieses Bandprojekt am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, unter dem Titel "Rock ’n’ Lyrics". Die Gruppe Poems on the Rocks aus Stuttgart war mit die erste Band, die diese Form der übersetzten Pop- und Rockklassiker auf die Bühne brachten. Fünf exzellente Musiker mit ihrem Sänger Jörg Krauss spielen die bekannten Songs aus den Sechzigern bis ins Millennium, und der Ausnahmesprecher Jo Jung übersetzt mit viel Gefühl und Mimik die Texte von so bekannten Interpreten wie David Bowie, Pink Floyd, Bob Dylan, Jo Cocker, John Lennon oder Peter Gabriel. Ein Abend voller musikalischer Leidenschaft, der Gänsehautfeeling auslöst. Restkarten gibt es noch bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach.