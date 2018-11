Furtwangen Planungen für schnelles Internet

Darüber hinaus seien die notwendigen Tiefbauarbeiten in diesem Jahr auch noch in der Gartenstraße und im Bereich Marktplatz und Friedrichstraße vorgesehen. Wichtig sei es dabei, den Knotenpunkt beim Rettungszentrum über die Leitungen an einen bestehenden Breitband-Anschluss in der Luisenstraße anzuschließen, ab diesem Moment sei das Breitband auch bei den ersten Anschlüssen vorhanden.

Für das kommende Jahr vorgesehen ist ein weiterer Knotenpunkt an der Einmündung der Südtangente in die Alemannenstraße, über den dann Schönenbach und der Sommerberg angeschlossen werden. Für die Anwohner in diesem Gebiet werde es in Kürze auch eine entsprechende Informationsveranstaltung in der Festhalle geben.

Außerdem werde man im kommenden Jahr in Furtwangen die Friedrichstraße und die Stadtmitte weiter versorgen sowie in Neukirch auch mit den Außenbereichen beginnen. Für 2020 vorgesehen sind nach dem aktuellen Plan Rohrbach, Linach, weitere Außenbereiche in Neukirch sowie im Stadtgebiet Raben, Ilben, Bühlhof und Schützenbach. 2021 schließlich folgt Hinterbreg, Kussenhof die Außenbereiche der Stadt Furtwangen selbst und weitere Anschlüsse in den Teilorten.