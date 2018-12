Das sollte verhindert werden, und die Uhrenindustrie sprang in die Bresche. Hilfe kam von der "denkenden" Junghans-Uhr, um die Backzeit im Griff zu haben. Damit nichts mehr anbrennt dachte man in den 1950er-Jahren an die geplagten Hausfrauen. Etwas Passendes für sie musste her. "Gibt es ein nützlicheres Geschenk für die Hausfrau als diese denkende Küchenuhr, die sich alle Hausfrauen wünschten?". Mit dieser Fragestellung ging Junghans das Problem an. Das Denken sollten die integrierten Kurzzeitmesser übernehmen.