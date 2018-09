Furtwangen Pläne für Ausbau nehmen Gestalt an

Die entscheidende Neuerung ist die Tatsache, dass die Stadt von der Kirchengemeinde einen Streifen entlang der Straße kauft. Auch der Gehweg vor dem Pfarrhaus gehörte der Kirchengemeinde, dazu kommt ein Streifen des bisherigen Gartens beziehungsweise Kirchen-Vorplatzes. Dadurch können vor dem Pfarrhaus fünf weitere Parkplätze entlang der Straße eingerichtet werden. Der eigentliche Vorplatz der Kirche soll, so die Vorstellung der Stadt, an den Charakter eines Platzes angepasst und möglichst mit dem gleichen Pflaster belegt werden. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat aber die Kirchenleitung in Karlsruhe.

Unverändert belassen werden die schrägen Parkplätze vor der ehemaligen Uhrmacherschule, jetzt ein Gebäude der Hochschule. Zwei dieser Parkplätze werden speziell für Elektro-Fahrzeuge reserviert. Die Stadt hatte bereits vorgeschlagen und nun auch der Ausschuss, unter anderem Rainer Jung (FWV), gefordert, dass man die eine Hälfte der schrägen Parkplätze in der Gegenrichtung schräg anlegt, sodass für diese eine Zufahrt von der Unterallmend besser möglich ist. Die staatliche Bauverwaltung hat dies aber bisher abgelehnt, die Stadt wird noch einmal vorsprechen. Wolfgang Kern (FWV) befürchtet, dass durch die Neugestaltung der ganzen Baumannstraße eine Rennstrecke entstehen könnte und man sich deshalb überlegen sollte, wie man den Verkehrsfluss verlangsamen kann. Bürgermeister Herdner brachte eine Möblierung ins Gespräch, Rainer Jung forderte eine Präsenz und Kontrolle der Ordnungshüter.

Roland Thurner (UL) forderte schließlich unter anderem, dass man einmal gesondert die Kosten für diesen Bauabschnitt darstellen sollte. Die Verwaltung hatte in den Erläuterungen zu diesem Beschlussvorschlag lediglich aufgelistet, dass für die Baumannstraße in diesem Jahr 1,7 Millionen Euro, im kommenden Jahr 760 000 Euro und 2020 nochmals 270 000 Euro vorgesehen sind, davon insgesamt 1,7 Millionen Euro für den Straßenbau sowie 880 000 Euro für Kanal und Wasser. Der Breitbandausbau in der Baumannstraße wird über den Eigenbetrieb Breitbandversorgung finanziert.