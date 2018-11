Furtwangen Philipp Heine sammelt viele Erfahrungen

"Da es sich bei meinen beiden Praktikumswochen im Büro von Thorsten Frei um Sitzungswochen handelte, erlebte ich vom ersten bis zum letzten Tag, wie arbeitsintensiv, aber auch vielseitig die Tätigkeiten von Herrn Frei und seinen Mitarbeitern sind", freute er sich über die vielen Erfahrungen, die er dabei machen konnte. Termindichte und das breite Themenspektrum zahlreicher unterschiedlicher Gespräche, Debatten und Ausschusssitzungen empfand Heine als "besonders anspruchsvoll für den Abgeordneten und sein Team".

Diese thematische Vielfalt gehe mit umfangreichen Vorbereitungen einher, "zu denen ich auch einen Teil beitragen durfte, indem ich beispielsweise zu anstehenden Themen recherchierte". Neben solchen Recherchearbeiten hatte der Praktikant auch die Möglichkeit, kleine Berichte für die Homepage zu verfassen. "Besonders beeindruckt haben mich vor allem die Sitzungen in den Arbeitsgruppen und Ausschüssen für Bildung und Europa. Diese Teilnahme ermöglichte mir aus nächster Nähe von aktuellen Entwicklungen in komplexen Themen wie dem Digitalisierungspakt oder Brexit zu erfahren." In diesem Zusammenhang hatte Heine sogar Gelegenheit, den irischen Botschafter zu hören und somit eine Innensicht von irischer Seite kennenzulernen, "die sich zum Teil deutlich von der Berichterstattung vieler Medien unterscheidet", merkt er an.

"Von besonderem Interesse war für mich als ehemaliger Schüler und angehender Student ein Fachgespräch zur ›Digitalisierung in Schule, Ausbildung und Hochschule‹, bei dem sich durch die unterschiedlichen politischen Standpunkte der Abgeordneten im Zusammenspiel mit den Einschätzungen zahlreicher eingeladener Experten eine sehr lebhafte und informative Diskussion entwickelte."