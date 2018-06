Furtwangen Personalwechsel: "Es hat einfach nicht mehr gepasst"

Passende Mitarbeiter zu finden, sei gar nicht so einfach im Pflegebereich, spricht der Pfarrer ein Problem an, dass in ganz Deutschland wahrnehmbar sei. Den ländlichen Raum wie Furtwangen treffe es härter. "Es zieht keiner von Freiburg nach Furtwangen, um hier zu pflegen."

Derzeit seien es rund 90 Mitarbeiter, etliche davon in Teilzeit, die sich um die fast 100 Bewohner kümmerten. Die meisten von ihnen seien Pflegefälle. Die Belegung des Heims sei gut.

Um den Personalbedarf zu stillen, werde auch bei Zeitarbeitsfirmen nachgefragt. Dabei spielten Pflegekräfte aus dem osteuropäischen Raum eine Rolle. Das Alten- und Pflegeheim St. Cyriak setze sich auch für diese Mitarbeiter ein, unterstütze beispielsweise bei Sprachkursen. Wenn sich jemand gut anstelle und integriere, werde versucht, solche Personen zu halten und zur Weiterqualifikation zu bewegen. Erst kürzlich hat Demmelmair mit einer Hilfskraft gesprochen und ihr zugeraten, eine Ausbildung im Pflegebereich zu machen.

Die Vorgabe an Pflegeheime, 50 Prozent des Personals mit Fachkräften zu besetzen, würden in St. Cyriak "so ziemlich eingehalten".

Noch einen weiteren Personalwechsel an hervorgehobener Position gab es im Alten- und Pflegeheim. So habe die bisherige Pflegedienstleiterin Sabine Zinn vor zwei Monaten eine neue Stelle angetreten und St. Cyriak verlassen. Die bereits im Haus beschäftigte Nicola Passow habe sich einverstanden erklärt, als "Interims-Pflegedienstleiterin" die Aufgabe vorübergehend zu übernehmen. Sie bringe hierfür die notwendigen Qualifikationen als gelernte Pflegedienstleiterin mit, wolle aber aus familiären Gründen diese Stelle nicht dauerhaft einnehmen. Die Stelle sei schon ausgeschrieben gewesen, es habe aber wenig Bewerbungen gegeben. Nun werde weitergeschaut, so Demmelmair.