Furtwangen Pascal Pons feiert gelungenen Einstand

Ein Hörgenuss war das Konzert für Violoncello und Orchester von Édouard Lalo. Hierfür konnte Pons seinen Freund, den Cellisten Frédéric Audibert, gewinnen. Dieser zelebrierte zusammen mit dem Orchester die drei Sätze. Der langsamen Einleitung im ersten Satz folgte ein starkes, kraftvolles Ende. Die Blasinstrumente korrespondierten mit den Streichern, die teilweise ihr Instrument zupften.

Pons verstand es wunderbar, mit der Sinfonie von Haydn die Musizierenden an ein eher schwieriges Stück heranzuführen. Dafür durften die jungen Talente die folgenden Filmmusiken voll auskosten. Bei "Conquest of Paradise" von Vangelis waren die Schlagwerker gefordert. Hans Zimmer komponierte die Musik zu "The last Samurai". Die Blasinstrumente erzeugten dabei den deutlich vernehmbaren Wind, und der Schlachtruf der kämpfenden Samurai durchdrang förmlich den Saal. Zu "The Mask of Zorro" von John Williams erklangen Kastagnetten, und mancher Besucher stellte sich den Kampf um Gerechtigkeit bildlich vor.

Mit donnerndem Beifall bedankten sich die Zuhörer und forderten frenetisch eine Zugabe. Dafür hatte der Dirigent die Filmmusik zu "Robin Hood" ausgewählt. Für seinen gelungenen Einstand mit dem Sinfonieorchester bekam Pascal Pons noch einmal langanhaltenden Applaus vom begeisterten Publikum.