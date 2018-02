Furtwangen Partysspaß geht auch ohne Alkohol

Der Workshop soll ohne erhobenen Zeigefinger für das Thema sensibilisieren, Informationen zu Risiken und Gefahren vermitteln und die Risikokompetenz fördern. Auch das richtige Handeln in Notsituationen und das Kennenlernen de Hilfesystems vermittelt der Kurs, wo und wie Hilfe zu leisten und zu holen ist.

Die beiden Schul-Sozialarbeiterinnen Sabine Wild für Werkrealschule und Anne-Frank-Förderschule sowie Karoline Schulz an Gymnasium und Realschule besuchten zusammen die Fortbildung zum Thema, die vier Schultypen schafften auch die passende Box mit Materialien zur Durchführung des Planspiels an, diese wird in den siebten und achten Klassen in sechs Unterrichtsstunden eingesetzt. Insgesamt sehen die beiden ihre Arbeit mittlerweile bei Schülern als angenommen an, sie kommen mit Problemen in Schule und Familie.

Derzeit ist das Thema Schulschwänzer aktuell, auch das Ritzen bei Mädchen zur Emotionsregulierung und immer wieder der Umgang mit sozialen Netzwerken im Internet. Der Alkohol-Präventionsworkshop soll künftig jedes Jahr mit den entsprechenden Klassen durchgeführt werden.