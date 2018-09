Furtwangen Panoramabus nimmt Fahrdienst auf

Der Panoramabus verkehrt an Samstagen, Sonn- und Feiertagen fünfmal in beide Richtungen. Die erste Abfahrt ist am Triberger Bahnhof um 8.50 Uhr. Abfahrt beim Thurner ist um 9.57 Uhr. Die Sommersaison endet am 28. Oktober. Im Winter ist der Bus wieder ab 9. Dezember unterwegs. Weitere Informationen und Fahrpläne gibt es im Internet unter www.bahn.de/suedbadenbus oder in der elektronischen Fahrplanauskunft. Telefonische Auskunft gibt es zudem beim Südbadenbus-Kunden-Center unter der Nummer 07721/92 85 29.