Furtwangen Panoramabus hält wieder am Rößleplatz

Eine Bürgerin hatte sich dieser Tage bei unserer Redaktion gemeldet und auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. "Am 15. Februar 2017 hatte ich beim Landrat einen Termin, unter anderem wegen der Linienführung des Panoramabusses" berichtet unsere Leserin. Der Bus fahre von Triberg her kommend nicht über den Busbahnhof Rößleplatz. Dafür fahre er die Haltestelle Ilben an, warte dort rund zehn Minuten und fahre dann weiter. "Er hätte also genügend Zeit, die Haltestelle Rößleplatz anzufahren", so die Leserin. Das sei wichtig, denn schließlich gebe es dort die ganze Infrastruktur eines Busbahnhofes, zum Beispiel die Nähe zur öffentlichen Toilette, zum öffentlichen Telefon oder zum Einkauf. "Bei diesem Gespräch am 15. Februar war auch der damalige Geschäftsführer Thomas Mager anwesend. Beide Herren versprachen mir, dass mit der nächsten Fahrplanumstellung der Panoramabus über die Haltstelle Rößleplatz fährt. Nichts ist passiert. Die Kosten dafür wären gleich Null. Warum tun sich die Entscheidungsträger mit dem ÖPNV so schwer?" fragt die Leserin.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat der VSB nun eingelenkt. Wie die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, mitteilte, werde "voraussichtlich ab Februar 2018" der Panoramabus auch aus Richtung Triberg kommend die Haltestelle Rößleplatz (Busbahnhof) und zusätzlich die Haltestelle Allmendstraße in Furtwangen bedienen. "Umlaufbedingt muss dafür der Halt an der Stadtkirche entfallen", so Frank.