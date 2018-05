Wegen verschiedener Baumaßnahmen wird die B 500 voraussichtlich bis 16. September im Abschnitt zwischen Furtwangen und Neukirch voll gesperrt sein. Während der Vollsperrung könnte der Panoramabus nur über eine weite Umleitungsstrecke mit größerer zeitlicher Verzögerung verkehren, teilte die SüdbadenBus GmbH mit. Die Anschlussverbindungen am Thurner von/nach Neustadt wären daher nicht mehr erreichbar. Auch in der Gegenrichtung könnte kein zeitnaher Zuganschluss in Triberg erreicht werden. Der Panoramabus wird daher während der Zeit der Vollsperrung nicht verkehren. Foto: Liebau