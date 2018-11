Furtwangen Panoramabus ab9. Dezemberwieder auf Tour

Furtwangen. Die Strecke führt an Wochenenden und Feiertagen von Triberg über Schonach, Schönwald und Furtwangen zum Thurner. Dort gibt es Anschluss an die Busse nach Titisee-Neustadt, Hinterzarten oder St. Märgen. Bei der Haltestelle Furtwangen, Abzweigung Neukirch, ist auch der Anschluss der aus Gütenbach kommenden Busse gewährt. Zahlreiche Haltestellen im Streckenverlauf ermöglichen vielfältige Wanderrouten, Ausflugs- und Einkehrmöglichkeiten.Informati-onen gibt es bei der Südbadenbus-Niederlassung Villingen, Telefon 07721/9 28 50, im VSB-Kundencenter, Telefon 07721/4 07 076 6, kundencenter@v-s-b.de, Bahnhofstraße 5 in Villingen am Bahnhof .