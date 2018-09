Furtwangen OV appelliert an die Bevölkerung

Furtwangen-Neukirch (sh). Einen Appell an die Bevölkerung richtete Ortsvorsteher Rainer Jung in der Ortschaftsratssitzung: Er hoffe auf interessierte Bürger, die sich in den bald in Neukirch installierten Defibrillator einweisen lassen. Wie berichtet, will die Bürgerstiftung in Linach und in Neukirch jeweils einen Defibrillator installieren. In Neukirch soll das Gerät am Rössleplatz öffentlich zugänglich installiert werden. Hier sollen dann Neukircher Bürger in die Anwendung dieses Gerätes eingewiesen werden. Dieser kurze Kurs wird für maximal zehn Teilnehmer veranstaltet. Rainer Jung hofft nun, dass sich auch Bürger bei ihm (Telefon 912192) melden, gerade auch Anwohner aus der näheren Umgebung des Rössleplatzes. Der genaue Termin für die Schulung wird noch bekannt gegeben.