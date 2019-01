Furtwangen. In diesem Jahr startet ein besonderes Projekt für Kinder und Jugendliche in der Seelsorgeeinheit Bregtal. Die Ostergeschichte wird aus Legosteinen aufgebaut und vom 7. bis 22. April in der Pfarrkirche St. Cyriak in Furtwangen ausgestellt. Dazu werden noch Materialen benötigt. Wer hat kleine Lego-Steine (hell-/ dunkelbraun, hell-/dunkelgrün, hell-/dunkelgrau), Legoplatten (beige, grün, hellgrau) oder Palmen, Büsche, Sträucher, Blumen und Lego-Figuren, die nicht mehr gebraucht werden? Spenden können im Pfarrbüro Furtwangen, Gartenstraße 2 (Telefon 07723/ 5047660 oder Email: info@kath-bregtal.de) oder Vöhrenbach, Kälbergässle 9 (Telefon 07727/256, E-Mail: voehrenbach@kath-bregtal.de) abgegeben werden.