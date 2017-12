Furtwangen-Schönenbach. Die Sportfreunde Schönenbach und der Förderverein der Sportfreunde haben die Termine für ihre Skiveranstaltungen 2018 festgelegt. Die Schönenbacher Ortsskiwettkämpfe mit dem alpinen Riesenslalom sollen am Sonntag, 21. Januar, stattfinden. Das heißt der traditionelle Abfahrtslauf um den 22. Bodenwaldpokal soll damit am erstmals am Samstag, 20. Januar , ausgetragen werden. Austragungsort ist wieder das Gelände hinter dem Hofbauernhof in Schönenbach. Als Ausweichtermin wurde das Wochenende 24. und . 25. Februar festgelegt.