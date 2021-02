Furtwangen Onlinefasnet belebt die Wohnzimmer

Eine feste Tradition dagegen ist es natürlich schon seit vielen Jahren, dass "Helmutine" Winterhalder für die musikalische Unterhaltung sorgt. Er eröffnete dann auch im Fasnachtsambiente mit dem Narrenmarsch diese "außergewöhnliche Fernsehshow". Auch zwischendurch sorgt der immer wieder für die musikalische Umrahmung.

"Dämliche" Männer

Durch diese Show führte dann Prinzessin Stefanie und stellte jedes Mal die verschiedenen Akteure vor. Dabei hatte die Frauengemeinschaft schon im Vorfeld darauf Wert gelegt, dass sich die "Besucher" an den Bildschirmen auch entsprechend vorbereiten. Dafür gab es auf der Homepage der Seelsorgeeinheit sogar eine Checkliste.

Ein passendes Kühlkostüm gehörte dazu ebenso wie ein Gläschen Sekt. Und während der Show sollten die Zuschauerinnen, es ist ja die traditionelle Frauenfasnet, die "potentiellen Männer rauswerfen, wenn sie sich nicht dämlich genug verhalten". Und dank der Ausstrahlung als Video könne man sogar einmal die Stopp-Taste drücken, wenn man sich zwischendurch einmal die Nase pudern muss.

Bei den Konserven aus früheren Jahren waren unter anderem die "Dance Devilz" als Barbie-Puppen zu sehen. Aus Neukirch kam die Jazz-Tanzgruppe als Klatschweiber und zusätzlich als Kelly Familie. Die Schönenbacher Strohhansel reisten gleich durch mehrere Jahre zu längst vergessenen Tänzen von den Matrosen bis zu den Cowboys.

Dazu kamen aber auch eine ganze Reihe neuer Beiträge, die speziell für diese online-Frauenfasnet aufgezeichnet worden waren. Besonders aktiv waren hier die drei Kienzlers, die nicht nur die Fasnet organisierten und durch das Programm führten sondern auch mehrfach mit verschiedenen Musiknummern auftraten. Den Schlusspunkt setzten sie traditionell mit dem Song "Frauen sind stark".

Regina Kienzler ganz in schwarz betrauerte dann in ihrem Vortrag den Narrenbaum im Trauerflor, doch im Narrenkostüm erläuterte sie auch die Vorteile, dass man in diesem Jahr nun einmal in Ruhe das Häs reparieren könne. Als bayerische Reporterin machte sich Sabine Kienzler auf die Suche nach den Hirschkühen, die in diesem Jahr scheinbar nicht aus ihren Löchern kamen. Doch trotzdem konnte sie hier originelle winterliche Schnappschüsse der Hirschkühe präsentieren. Im Furtwanger Impfzentrum und erhielten sich zwei schräge Figuren (Regina Pfaff und Katrin Disch) über den richtigen Facharzt bei den verschiedenen Leiden, beispielsweise empfahl sie der Frau Pospischil bei Schmerzen am Ohr den O(U)rologen aufzusuchen. In geheimer Mission unterwegs war, Björn(adine) Härter die als leichtes Mädchen endlich an der Frauenfasnet teilnehmen konnte.

Und schließlich traf man die beiden Ruhrpott-Schachteln Ingrid und Annegret (Daniela Seubel und Andrea Klausmann). Sie saßen in ihrem Wohnzimmer und bedauerten ebenfalls sehr, dass sie das Publikum nicht sehen konnten. Vor allem aber beschäftigten sie sich mit dem richtigen Abstand und der Positionierung, um den Aerosole aus dem Weg zu gehen. Sogar ein Bügelbrett wurde als Zwischenwand ausprobiert.

Die Resonanz zeigt, dass die Online-Frauenfasnet gut ankam. Schließlich nun waren und sind die Zuschauerinnen gefordert, ein Bild von sich selbst im närrischen Outfit an die Frauengemeinschaft zu senden. Gleichzeitig wurde aufgerufen, die Frauengemeinschaft mit einer kleinen Spende zu unterstützen, da mit der Frauenfasnet eigentlich die einzige Einnahmequelle der Frauengemeinschaft in diesem Jahr ausgefallen war.