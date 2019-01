Furtwangen Onkel Fisch teilt kräftig aus

Onkel Fisch – das sind Adrian Engels und Markus Riedinger. Und sie feiern die unfassbaren Sternstunden 2018. Der gesammelte Donald-Trump-Wahnsinn, die GroKo am Rande des Nervenzusammenbruchs, die friedensstiftende Winterolympiade in einem der beiden Koreas, Brexit-Verhandlungen all-exclusive, der etwas unübersichtliche Syrien-Krieg und die dopingfreie Fußball-WM in Russland.

Dieser Jahresrückblick ist anders, denn die beiden Bewegungsfanatiker von Onkel Fisch präsentieren 365 Tage in 90 atemlosen Minuten: Hier wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Morys Hofbuchhandlung und Alle Welt Laden in Furtwangen und bei Schreibwaren Fürderer in Vöhrenbach.