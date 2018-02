Furtwangen OHG-Schüler Kandidaten bei Fernseh-Show

Furtwangen (li). Der "Tigerenten Club" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für die Sender "Das Erste" und "KiKA". Zwei Schulklassen treten in Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die Rodeo­ente bezwingt und wer seinen Lehrer baden schicken darf. Dieses Mal treten die Tigerenten vom OHG gegen die Frösche von der Kanonikus-Kir-Realschule in Mainz an. Beide Teams wetteifern mit Geschick, Schnelligkeit und Köpfchen um den goldenen "Tigerenten"-Pokal und Spendengelder für zwei Kinderhilfsprojekte. Das Erste zeigt die Sendung am Sonntag, 4. Februar, ab 7.05 Uhr. Weiterer Sendetermin ist Samstag, 10. Februar, ab 10.45 Uhr bei KiKA.