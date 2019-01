Furtwangen Öffentliche Sitzung

Furtwangen. Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 5. Februar, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in öffentlicher Sitzung. Tagesordnungspunkte sind eine Bürgerfragestunde, Straßenverkehr (Einführung einer probeweisen Verkehrsführung), Kommunalwahlen am 26. Mai (Bildung des Gemeindewahlausschusses, Nachnominierung) sowie die Einführung der "Citycard – Wir in Furtwangen".