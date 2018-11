Furtwangen "Ochsen" möchte bald wieder eröffnen

Furtwangen. Das Hotel und Gasthaus Ochsen im Herzen Furtwangens am Marktplatz eröffnet in Bälde wieder, dann unter neuer Führung von Benedikt Pentenrieder.

Mit dem vormaligen Wirt, Thomas Messerer, war es zu kontroversen Meinungen in der Stadt gekommen, die ihren Niederschlag in der öffentlichen Berichterstattung fanden. Messerer hatte unter anderem vom Standort Furtwangen als einem "Grab für die Gastronomie" gesprochen, was Bürgermeister Josef Herdner nicht unkommentiert ließ. Er verwies auf andere Betriebe, bei denen es gut laufe. Außerdem meinte Herdner in einem früheren Gespräch mit unserer Zeitung: "Der ›Ochsen‹ lief wieder sehr gut, bis der neue Pächter da war."

Und zu diesem vormaligen Erfolg soll der "Ochsen" unter Bendedikt Pentenrieder wieder kommen, ist er doch derjenige, der vor Messerer ein gutes Jahr, von April 2016 bis Juli 2017, als Koch und Verantwortlicher vor Ort war. "Es war eine schöne Zeit", beschreibt er das harmonische Miteinander zwischen Gästen und ihm. Und daran wolle er wieder anknüpfen.