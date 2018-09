Furtwangen. Zum nächsten Kabarettabend in der Kulturfabrik Furtwangen wird am Freitag, 12. Oktober, 20 Uhr, eingeladen. Das Interesse an diesem Abend mit Martin Frank sei sehr groß, sagt der Veranstalter. Deshalb gebe es nur noch wenige Restkarten bei Morys Hofbuchhandlung oder im Alle Welt Laden in Furtwangen. Bei der Vorverkaufsstelle in Vöhrenbach gebe es bereits keine Karten mehr.