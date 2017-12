Furtwangen Nur noch freiberufliche Notare

Das Notariat Furtwangen schließt zum Jahresende. Damit verliert Furtwangen ein weiteres Stück Infrastruktur, das seit über 100 Jahren bestand.

Furtwangen. Grund dafür ist die Reform von Notariat und Grundbuch in Baden-Württemberg. Künftig gibt es nur noch freiberufliche Notare. Die Reform der Notariate geht mit der Neuordnung des Grundbuchwesens einher und bildet die größte Reform in der Geschichte der baden-württembergischen Justiz. Sie gehen auf Entscheidungen der damaligen Landesregierungen in den Jahren 2008/2009 zurück. Ziel ist es, die Dokumente weitgehend zu digitalisieren und die Strukturen in Bund und Land zu vereinheitlichen.

Alle bisherigen 300 staatlichen Notariate werden aufgelöst, die Aufgaben des Notariats in Zusammenhang mit Beurkundungen, Rechtsgeschäfte in Bereichen Immobilien, Ehe und Familie, Erbfolge und Schenkung wie auch Handels- und Gesellschaftsrecht übernehmen in Zukunft ausschließlich freiberufliche Notare. Dabei bleiben die Notarkosten unverändert, sie sind gesetzlich festgelegt, versichert Kai-Christoph Stadler, der die Amtsstelle noch bis zum Jahresende betreut und dann nach Bad Säckingen wechselt.