Furtwangen Nicht an, sondern mit der Reha sparen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Klinik Hansjörg Seeh betonte, dass solche Kontakte in die Politik und Rentenversicherung für die Klinik sehr wichtig seien. Dabei macht er deutlich, dass sich im Lauf der mehr als 30 Jahre sich die Katharinenhöhe stark weiterentwickelt hatte, was sowohl die qualitative Betreuung wie auch die bauliche Entwicklung betrifft.

Chefarzt Stefan Sauter betonte, wie wichtig solche Kontakte in Politik und Rentenversicherung seien. Die Rahmenbedingungen hätten sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert. Neben der familienorientierten Reha sei auch das Gruppenkonzept für die Jugendlichen wichtig, um sie bestmöglich sowohl medizinisch zu versorgen wie für ihre künftige Lebensplanung vorzubereiten.

Finanzierungsgrundlage deutlich verbessert

"Wir wollen nicht an, sondern mit der Reha sparen", meinte Stephan Fasshauer. Denn es sei nachgewiesen, dass für jeden in eine Reha investierte Euro in den Folgejahren durch die Möglichkeit von Ausbildung und Beruf fünf Euro an Beitragsleistungen zurückgegeben werden.

Nach dem Beginn der familienorientierten Nachsorge 1985 sei es lange Jahre ein Kampf gewesen, um die entsprechenden Kostenträger zu überzeugen, so Klinikleiter Stephan Maier.

Dabei seien dafür meist die Rahmenbedingungen verantwortlich gewesen, die Mitarbeiter der Kostenträger selbst hätten immer viel Verständnis gezeigt. Bei diesen Bemühungen gab es dann immer auch so Hansjörg Seeh, tatkräftige Unterstützung durch die Kliniken.

Inzwischen, so Klinikleiter Stephan Maier hat sich die Finanzierungssituation deutlich gebessert, unter anderem durch eine deutliche Anhebung der Pflegesätze für die Familienangehörigen des erkrankten Kindes, denn die ganze Familie wird hier als Patient betrachtet. Auch bestimmte teure Medikamente, so Stefan Sauter, werden nun zusätzlich finanziert.

Vor allem ist durch die Änderung der Gesetze vor drei Jahren die Rente nun endlich eine Pflichtleistung, erläuterte Stephan Fasshauer. So hat die Rehaklinik bei Pflegesatzverhandlungen nun eine ganz andere Position, da die Mittel nun grundsätzlich ohne Einschränkung zur Verfügung stehen.