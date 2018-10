Furtwangen Neuorganisation im Ziel erhält Lob

Auch Bürgermeister Josef Herdner, Vorsitzender des veranstaltenden Trägervereins, zog eine durchweg positive Bilanz. Es sei wieder eine "sehr gelungene Veranstaltung" gewesen. Der große Zuspruch zeige auch, dass der Furtwanger Marathon sehr beliebt ist.

Beim Blick in die Zukunft gelte es, so Geschäftsführerin Christine Dorer, die in den vergangenen Jahren relativ stabilen Zahlen von jeweils mehr als 2000 Teilnehmern zu halten. Dabei erfreut sich gerade die Strecke über 60 Kilometer steigender Beliebtheit mit einer Steigerung um zehn Prozent auf nun 882 Fahrer.

Bemerkenswert sei nicht zuletzt auch die relativ hohe Frauenquote von 15 Prozent beim Marathon, da Mountainbike sonst eher die Domäne der Männer sei. Weiter stärken möchte man die Firmenwertung, die immer viele zusätzliche Fahrer aus der ganzen Region zur Teilnahme motiviert.

Die Spende fließt in die Fertigstellung des neu gestalteten Außengeländes/Spielplatzes vor und hinter den Kindergruppen.

"Biken für krebskranke Kinder" – dieses Motto des Schwarzwald-Bike-Marathons wurde nun ein weiteres Mal in die Tat umgesetzt: Der Vorstand konnte eine Spende von 11 520 Euro an die Rehabilitationsklinik übergeben. Anfangs waren es fünf Mark, dann umgerechnet 2,60 Euro und inzwischen sind es fünf Euro je Teilnehmer am eigentlichen Marathon. Die 11 520 Euro stellen wieder ein sehr gutes Ergebnis dar, das 2015 mit 12 100 Euro und 2016 mit 13 420 Euro aber noch übertroffen worden war.

In 22 Jahren Bike-Marathon konnten so bisher 129 170 Euro an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe übergeben werden. Von Anfang an werden diese Spenden von der Klinik ganz speziell im Bereich Sport, Bewegung und Physiotherapie eingesetzt. Zu dieser ansehnlichen Spende vom Marathon selbst kommen in den vergangenen Jahren zunehmend weitere und teilweise noch deutlich höhere Spenden von Teilnehmern und den beteiligten Firmen.