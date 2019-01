Der Neukircher Narrenbaum steht, die Fasnet ist damit im Ortsteil Neukirch offiziell gestartet. Wegen Terminüberschneidungen wurde das Aufstellen des Narrenbaumes dieses Jahr noch weiter nach vorne verlegt. Bei nebligem Wetter zogen die Neukircher Narren-Gruppierungen von der Talstraße zur Schwarzwaldhalle. Hier übernahmen es Werwölfe und Sportfreunde-Hexen, musikalisch unterstützt von den Nebelkrähen, den Baum aufzustellen. Dabei hatte in diesem Jahr kein Vertreter des Ortschaftsrates zu diesem Termin Zeit, um die Schlüsselübergabe durchzuführen, weshalb die Narren sich den Rathaus-Schlüssel schon vorher von Rainer Jung aushändigen ließen. Der Schlüssel wurde dann wie üblich am Narrenbaum, der in diesem Jahr eine geteilte Spitze hat, befestigt. Nach dem Aufstellen des närrischen Wahrzeichens ging es noch gemütlich weiter im ehemaligen Café der Schwarzwaldhalle. Foto: Heimpel