Furtwangen Neues Mehrfamilienhaus geplant

Furtwangen (rtr). Eine Wohnanlage mit 35 Wohnungen soll an der Salomon-Siedle-Straße in Furtwangen entstehen. Die Planung liegt in Händen von Architekt Elmar Maier. Insgesamt handle es sich um 2600 Quadratmeter Wohnraum, der sich auf Ein-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen auf sieben Geschossen verteile.