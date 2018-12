Furtwangen Neues Bauhofgebäude kommt gut voran

"Wir liegen voll im Kostenrahmen", verweist Bauamtsleiter Herbert Dold auf die angesetzten 4,3 Millionen Euro. Das führt er auch darauf zurück, dass Arbeiten frühzeitig ausgeschrieben werden konnten. Da seien die Auftragsbücher noch nicht so voll und könnten die Handwerker anders kalkulieren.

"Ich bin heilfroh, dass das Wetter mitmacht", sieht Dold den Zeitplan für den Neubau nicht nur eingehalten, sondern sogar mit einem zeitlichen Puffer ausgestattet. "Wir sind acht bis 14 Tage dem Plan voraus." Nicht nur das Wetter, auch die Handwerker hätten gut mitgemacht.

Bauhofleiter Wiehl hofft nun auf mildes Wetter bis Weihnachten, sodass noch vor dem Wintereinbruch Dach und Außenhülle des neuen Bauhofs geschlossen werden können, damit sich ohne Verzögerung der Innenausbau anschließen kann.

Die Arbeiten am zweigeschossigen Gebäude sind bereits am Dach angelangt. Mit Hilfe des Krans wurden unter anderem die 13 Meter langen Dachbalken in die richtige Position gebracht. Die Abmessungen des Gebäudes liegen bei 52 Metern Länge und 25 Metern Breite. Die beiden Geschosse haben eine Höhe von jeweils sechs Metern. Das leicht geneigte Satteldach ist teilweise ausgebaut. Auch Erd- und erstes Geschoss sind teilweise mit einer Zwischendecke versehen, um beispielsweise Lagerfläche zu erhöhen.

Wenn das Gebäude voraussichtlich im Juli nächsten Jahres fertiggestellt ist, wird bei laufendem Bauhofbetrieb umgezogen. Deshalb rechnet Wiehl mit einem vollständigen Umzug bis Oktober.

Der Neubau des Furtwanger Bauhofs wurde nötig, weil die Ketterer-Söhne GmbH Erweiterungsbedarf am bisherigen Standort der Technischen Dienste in der Baumannstraße angemeldet hatte. Deshalb hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 2014 beschlossen, das Betriebsgebäude der Technischen Dienste an die Firma Ketterer-Söhne zu verkaufen. Mit dem neuen Besitzer hatte die Stadt eine fest vereinbarte Mietdauer von fünf Jahren vereinbart. Das Mietverhältnis endet im November 2019. Bis dorthin sollte also der Umzug in das neue Bauhofgebäude am Bregstadion in der Salomon-Siedle-Straße geglückt sein.