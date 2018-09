Furtwangen Neue Talente treten an

Bei den neuen Schülern gibt es eine Besonderheit: Mit Peter Hinds ist wieder einmal ein Sportler aus Alaska als Gastschüler am SKIF und besucht das OHG. Fünf weitere der neuen Schüler besuchen ebenfalls das OHG, drei die Robert-Gerwig-Schule. Auch die Besetzung der verschiedenen Sparten ist gut verteilt, so Niclas Kullmann. Von den neuen Schülern betreibt einer Skilanglauf, zwei Biathlon, zwei Skispringen und vier nordische Kombination. Kullmann erläuterte weiter, dass elf der Schüler am SKIF in diesem Jahr ihren Abschluss erreichen werden.