Furtwangen Neue Fahrer sind willkommen

Einer der Fahrer, Gerd Reiber, meint dazu: "Stellen Sie sich vor, was Sie empfinden, wenn eine ältere Dame diesen Satz zu Ihnen sagt: ›Und Sie sind der Fahrer von unserem Furtwanger Bürgerbus?‹" Es falle leicht, weitere solche begeisterte Zustimmung zu zitieren. So werde das ehrenamtliche Engagement durch die Dankbarkeit derjenigen belohnt, denen durch den Einsatz als Bürgerbus-Fahrer zu mehr Mobilität und Lebensqualität verholfen werde.

Neue Fahrer oder Fahrerinnen sind willkommen. So merkt Reiber an, dass er einen, oder besser noch mehrere Nachfolger suche: "Mein Führerschein wurde 1959 ausgestellt, ich fühle mich noch ziemlich fit. Andererseits habe ich bei Sonnenschein und besonders durch die vielen Lichter im Winterhalbjahr zunehmend Probleme und fühle mich als Fahrer – in der Verantwortung für die Fahrgäste – nicht mehr sicher genug und suche deshalb Nachfolger."

Auf dem Flyer "Infos und Fahrplan" an der Haltestelle am Uhrenmuseum gebe es entsprechende Adressen, unter denen sich interessierte Frauen oder Männer melden könnten.