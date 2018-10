Furtwangen Neubau auf dem King-Areal

Auf dem King-Areal im Dorfzentrum will die Gemeinde Gütenbach das Rathaus und die Feuerwehr unterbringen.

Gütenbach. Der Gemeinderat sprach sich am Mittwoch mehrheitlich für diese Lösung aus. Auch die Bürgerbefragung dieses Sommers, an der 192 Gütenbacher ihre Meinung darlegten, zeigt in diese Richtung. Bürgermeisterin Lisa Wolber erläuterte die Ergebnisse der Befragung, bei der 74 Prozent den Erhalt des King-Kopfbaus als "nicht wichtig" einstuften.

Die Gütenbacher wünschen sich schwarzwaldtypische Gestaltung, moderne Kunstwerke und Futuristisches wurden abgelehnt. Wichtig ist den Bürgern ein Platz für das Dorfcafé. Ob das im jetzigen Gebäude bleibt oder ob es im neuen Gemeindezentrum seinen Platz findet, das ist nach Auskunft von Bürgermeisterin Lisa Wolber noch offen. Geschaffen werden müssen auf jeden Fall barrierefreie Toiletten. Auf ansprechende Außenanlagen mit Grünflächen, Bänken und Parkplätzen wird Wert gelegt.