Furtwangen Naturparkschulen lehren den Umgang mit Energie

Einen Vormittag lang beschäftigten sich die Schüler unter der Anleitung von Projektleiterin Stefany Lambotte mit dem Thema Energie. Welcher Zusammenhang zwischen der vom Menschen genutzten Energie und dem Klimawandel besteht, wurde anhand eines Zeitstrahls mit verschiedenen Ausstellungsstücken wie Kohlestückchen und Lego-Menschen gezeigt.

Seit dem erdgeschichtlich winzigen Zeitraum von rund 180 Jahren nutzt der Mensch in stark steigendem Maße fossile Energieträger. Der Zeitraum, in dem Kohle, Öl und Gas gebildet wurden, beläuft sich hingegen auf viele Millionen Jahren. Die in der Erde gespeicherte Energie wird also innerhalb kürzester Zeit verbraucht und verbrannt.

Das dabei entstehende Kohlendioxid wird in großen Mengen freigesetzt und bewirkt einen Anstieg der globalen Temperaturen. Die Schüler lernten, dass es mit Sonne, Wind und Wasser auch umweltfreundliche Energiequellen gibt. Da aber der Einsatz von erneuerbaren Energien nicht ausreicht, um den Klimawandel einzudämmen, ist auch dasEnergiesparen wichtig.