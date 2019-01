Furtwangen Narrenkasten wartet auf Nettes und Witziges

Furtwangen. Wer etwas "Nettes, Denkwürdiges, Lustiges, Saublödes oder Aberwitziges" erfahren hat, wird dringend gebeten, dies gereimt oder ungereimt in Worte zu fassen und in den Narrenkasten zu stecken, so die Verantwortlichen. Die Narrenblättle-Redaktion übernimmt die Aus- oder Überarbeitung der Beiträge. Es können auch Beiträge über das Internet an die Redaktion geschickt werden, unter www.narrenzunft-furtwangen.de gelangt man gleich an erster Stelle auf das E-Mail Formular. Die Redaktion für das Narrenblättle schließt am 8. Februar. Die Zuschriften sollten unbedingt mit Name und Anschrift versehen werden, da anonyme Beiträge nicht veröffentlicht werden können. Es bleibt selbstverständlich ein Redaktionsgeheimnis, aus wessen Feder der Beitrag stammt.