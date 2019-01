Furtwangen Narren kriechen aus ihren Löchern

Bei Schädelweh trifft man sich mit Leidensgenossen zum Kopfwehfrittig

Wem am Tag danach der Schädel brummt, der ist beim "Original Kopfwehfrittig" im Gasthaus Löwen genau richtig. Der findet am Freitag, 1. März, ab 13.30 Uhr statt.

Am Sonntag, 3. März, ist Teilnahme am Umzug der Narrenzunft Furtwangen. Treffpunkt zur Aufstellung ist um 13.30 Uhr am dortigen Marktplatz.

Ab 20 Uhr steigt dann der Bunte Abend des Musikvereins Schönenbach.

Am Montag, 4. März, beteiligen sich die Narren am Umzug der Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach. Treffpunkt ist dafür um 13.30 Uhr an der Tankstelle Kienzler.

Am Aschermittwoch, 6. März, startet um 18 Uhr der Fackelumzug vom Gasthaus Krone zum Narrenbaum, anschließend wird der Narrenbaum gefällt und danach zum Fischessen ins Sportheim Schönenbach eingeladen.