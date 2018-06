Furtwangen Nächtlicher Lärm sorgt für Anwohner-Unmut

Im Bereich der Baumann-, Bahnhof- und Gerwigstraße würden die Anwohner regelmäßig durch laute Musik oder lautes Fußballspiel bis weit in die Nacht hinein gestört. Auch würden beispielsweise Blumenkübel beschädigt und Ähnliches mehr. Bürgermeister Josef Herdner bestätigte dies nicht zuletzt in Bezug auf den Marktplatz. Wolfgang Kern machte deutlich, dass die Öffentlichkeit massiv beeinträchtigt sei. Die Stadt als Ortspolizeibehörde habe eigentlich den Auftrag einzugreifen. Möglicherweise könnte Hermann Fengler vom Ordnungsamt einmal seine Dienstzeiten entsprechend wählen. Bürgermeister Herdner ergänzte allerdings, dass im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft auch Public Viewing auf dem Marktplatz angedacht sei. Die Stadt werde sich jedoch nicht beteiligen, auch nicht finanziell. Aber grundsätzlich sei ein solches Angebot zu begrüßen. Allerdings, so Dirk Ebeling (CDU) bedeute dies auch, dass es dann sicher bis Mitternacht Unruhe in der Stadt gebe. Dies seien aber einmalige Ereignisse und keine Dauerbelastung, sagte Bürgermeister Herdner.