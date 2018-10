Furtwangen. Das nächste Stillmütter-Treffen der La-Leche-Liga findet am Donnerstag, 11. Oktober, 9.30 Uhr, in Furtwangen, Im Mäderstal 11, statt. Das Thema lautet "Stillen ist ein Gewinn für das ganze Leben für das Baby und die Mutter". Sogar die gesamte Gesellschaft profitiere. Eingeladen zum Austausch in gemütlicher Runde sind Mütter mit ihrem Stillkind sowie interessierte werdende Mütter. Auch Geschwisterkinder sind willkommen. Weitere Infos gibt Regina Straub, Stillberaterin, Telefon 07723/7111.