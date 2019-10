Furtwangen Nach Unfall auf B 500: Auto droht abzustürzen

Ein aus dem Landkreis Lörrach stammender Autofahrer war gegen 15 Uhr in Richtung Gütenbach unterwegs. An der Steigung kurz nach dem Staatsberg-Skilift verlor der Fahrer in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und schrammte zwischen der Leitplanke und einem Baum vorbei. Kurz vor einer Böschung kam das Fahrzeug zum Stehen. Allerdings drohte das Fahrzeug aufgrund seiner Schräglage den Hang hinabzustürzen.

Die Feuerwehr Furtwangen, die mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausrückte, musste laut Abteilungskommandant Jürgen Scherzinger zunächst das Fahrzeug gegen das Abstürzen sichern. "Erst dann konnten Notärztin und Rettungsdienst ins Fahrzeug, um sich um die Insassen zu kümmern."