Der Musikverein "Frohsinn" Furtwangen-Rohrbach veranstaltet vom 25. bis 27. Mai sein Fuchsfallenfest auf der Fuchsfalle zwischen Rohrbach und St. Georgen. Furtwangen-Rohrbach. Am Freitag, 25. Mai, steigt eine Gummistiefel-Party mit Blasi’s DJ-Team. Beginn ist um 21 Uhr. Am Samstag, 26. Mai, ist ab 14 Uhr Festzeltbetrieb und ab 20 Uhr unterhalten "Die Scherzachtaler" die Besucher. Am Sonntag, 27. Mai, spielen ab 11.30 Uhr der Musikverein Weigheim und ab 14 Uhr die Musik- und Trachtenkapelle Niederwasser. Um 17 Uhr findet die Verlosung statt. Ab 18 Uhr sorgen die Schönwälder Dorfmusikanten für Stimmung. Der Kartenvorverkauf für die Scherzachtaler läuft unter webmaster@frohsinn-rohrbach.de, Handy/Whats­App 0160/96 09 23 88 sowie bei allen Musikern des MV Rohrbach.