Furtwangen Musikverein Schönenbach hat zwei neue Ehrenmitglieder

Furtwangen-Schönenbach. Ehrungen durch den Blasmusikverband und den Verein standen auf dem Programm beim Jahreskonzert des Musikvereins Schönenbach (wir berichteten). Dafür war auch der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Egon Bäurer, nach Schönenbach gekommen.

Bei seinem Grußwort führte er aus, dass gerade auch die Bläserjugend gezeigt habe, dass die Blasmusik immer noch fasziniere und auch Jugendliche mitreiße. Im Musikverein selbst sehe man wiederum, dass die Blasmusik ein Hobby für alle Altersschichten sei. Am Programm könne man ablesen, dass Blasmusik heute bei weitem nicht nur aus Marsch und Polka bestehe. Im Blick auf die Vereinsehrungen hob er hervor, dass gerade die treuen Vereinsmitglieder die Qualität einer solchen Kapelle sichern. Und so konnte er für 40 Jahre Musizieren in der Kapelle Klarinettistin Andrea Dorer und Trompeter Alexander Kemmerle auszeichnen. Er erläuterte außerdem, dass Andrea Dorer 15 Jahre Protokollführerin war und Alexander Kemmerle seit 24 Jahren Vorsitzender des Musikvereins ist. Die beiden erhielten die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.

Im Namen des Vereins übernahm der stellvertretende Vorsitzende Michael Hug die Ehrungen. Er machte deutlich, dass 40 Jahre im Musikverein allein rund 6000 Stunden Probenarbeit bedeuten. Bei Andrea Dorer ergänzte er, dass sie auch beim Theaterspiel eifrig dabei war. Alexander Kemmerle habe zu seinem Vorstandsamt sei 2013 auch noch die Aufgabe des Bezirksvertreters im Blasmusikverband übernommen. Im Namen des Vereins konnte er die beiden zu Ehrenmitgliedern ernennen. Andrea Dorer ist dabei die erste Frau, der im Musikverein Schönenbach diese Ehre zuteil wird.