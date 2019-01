Furtwangen Musikverein Frohsinn benötigt dringend Nachwuchs

Kopfzerbrechen bereitet Reis, dass die Kapelle nicht wünschenswert besetzt ist. Da alle intensiven Werbemaßnahmen wenig Resonanz brachten, appellierte Reis an die Bevölkerung, Kinder zum Musizieren zu bewegen.

Die Jugendvertreterinnen Nicole Kaltenbach und Manuela Weißer verwiesen auf einen Bastelnachmittag, an dem die Kinder mit allen Instrumenten vertraut wurden.

Wenig Bewegung gab es beim Inventar, wie Daniel Kaltenbach meinte.

Neu gefasst werden muss die Satzung der Datenschutzbestimmungen wegen.

Die Wahlleitung kam auf Karl Wehrle zu, der für kirchliche und weltliche Auftritte dankte und verdeutlichte, dass das Dorfgemeinschaftshaus unabdingbar ist.

Jürgen Bausch wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden, Patrizia Sprich zum Kassenprüfer und Markus Horcher zum Inventarverwalter gewählt. Fehlerlistenführer sind Thomas Wehrle und Markus Horcher.

Vorsitzender Tobias Grieshaber war erfreut, dass Dirigent Florian Reis seit fünf Jahren den Verein führt. Geehrt wurden Toni Kern für 15 Jahre, Sandra Fehrenbach und Jörg Grieshaber für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Geschenke gingen auch an die besten Probenbesucher Tobias Grieshaber, Manuela Weißer, Jörg Grieshaber und Thomas Wehrle.

Viele Termine stehen 2019 an: Fasnet, ein Probenwochenende, das Kirchenkonzert am 30. März und das Fuchsfallenfest am 24./26. Mai. Die Teilnahme an Festumzügen in Vöhrenbach und Triberg sowie die Gottesdienstgestaltung an Allerheiligen und am Heiligen Abend sind zugesagt.