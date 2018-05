Furtwangen Musikalischer Querschnitt durch das Musical-Universum

Furtwangen-Neukirch. Die aus mehreren Musicalprojekten bekannten Mitglieder der Gruppe "Musicalicious" kommen am Samstag, 9. Juni, nach Neukirch. In der Zusammensetzung Marian Grieshaber, Stefanie Morys, Martin Dorer und Harald Zähringer wird die Gruppe das Publikum mit bekannten und beliebten Songs durch ein abwechslungsreiches Programm in die wunderbare Welt der Musicals führen.