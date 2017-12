Furtwangen Musik bei Kerzenlicht

Furtwangen. Das Herbstkonzert des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule findet am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, unter dem Motto "Musik bei Kerzenschein" statt. Mehr als 70 Mitwirkende laden ein, in der oft hektischen "besinnlichen Zeit" einmal die Seele baumeln zu lassen und sich an den Darbietungen musizierender Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener zu erfreuen, denn auch der Studentenchor der HFU unter der Leitung von Jonas Hundertmark wird wie bereits vor einem Jahr einige a-capella-Lieder darbieten.