Furtwangen Mumins auf dem Weg

Mumins sind von der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Jansson erfundene, nilpferdartige Trollwesen und leben im idyllischen Mumintal irgendwo in Finnland. Die Mumins begeben sich auf eine abenteuerliche Reise übers Meer. Nach bedrohlichen Stürmen und gefährlichen Wüstenlandschaften kommen sie letztendlich an ihr Ziel, die Riviera. Hier lässt sich Snorkfräulein von der Aufmerksamkeit eines Casanovas blenden, und Mumin lernt, wie schmerzvoll Eifersucht sein kann. Zum ersten Mal scheint der Zusammenhalt der Mumins in Gefahr zu sein.

Der charmante Animationsfilm kommt leicht spitzbübig daher und ist ein Vergnügen für die ganze Familie. Er hat eine Spiellänge von 74 Minuten und keine Altersbeschränkung. Das Guckloch-Kinos befindet sich im Postkraftwagenhof, Grieshaberstraße 19a.