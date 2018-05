Furtwangen Mühlen-Interessierte zu Gast bei Familie Braun

Für die Feuerwehr bedeutet dies aber auch einiges an Arbeit, rund 20 Helfer waren den gesamten Nachmittag über im Einsatz. Ein kurzer Gewitterregen sorgte hier allerdings für eine Unterbrechung der Bewirtung im Freien. Ansonsten lief aber das Fest reibungslos ab.

Wie üblich bei solchen Veranstaltungen der Feuerwehren wird ein wesentlicher Anteil der Einnahmen für die Feuerwehr-Ausstattung verwendet und kommt damit direkt wieder der Bevölkerung zugute. Aktuell sind in Linach keine solche Anschaffungen geplant, so Reinhard Dotter. Aber in etwa zwei Jahren rechnet man in Linach mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug, für das dann auch wieder durch die Abteilung bestimmte, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden.