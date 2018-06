Furtwangen Motto lautet: "Das Feiern geht weiter"

40 Jahre besteht der Geschichts- und Heimatverein. Dazu gab er die Parole aus: "Das Feiern geht weiter".

Furtwangen. Am Freitag war es so weit, denn ein anderer Jubelverein spielte zum Platzkonzert bei der "Arche" auf. Die Stadtkapelle kann 150 Jahre vorweisen und bot ein Programm mit Märschen und Polkas, das durch moderne volkstümliche Unterhaltungs-Titel wie "Ich hol vom Himmel dir die Sterne" oder "Eine Schwarzwaldfahrt" ergänzt wurde. Zünftig wurde unter Leitung von Ulf Schuster musiziert, begonnen mit dem traditionellen Marsch "Gruß an Kiel". Schon das Werk eines Sachsen als Gruß an die Ostsee, dargeboten von einer badischen Kapelle, kam gut an.

Jubiläumsmusik erklang mit der Polka "Ein halbes Jahrhundert" und kaiserlich "vereinte Kraft" wurde mit "Viribus Unitis" geboten. Berliner Luft wehte ebenfalls in den Schwarzwald, und stramme Südtiroler schickten Grüße mit dem "Bozner Bergsteigermarsch". Schließlich war man mit "Hoch Badnerland" in der Heimat angelangt, was zum Mitsingen animierte.