Furtwangen Motorradfahrer bei Unfall auf B 500 schwer verletzt

Der Biker fuhr gegen 13.40 Uhr die Serpentinen zwischen Hippen und Birke in Richtung Furtwangen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der letzten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.