Furtwangen Modernste Technik im Dienst von Patienten

Die Empfindlichkeit des Geruchssensors ermöglicht es den an Inkontinenz leidenden Menschen, das System sowohl direkt am Körper zu tragen oder in einer gewissen Entfernung, zum Beispiel auf dem Nachttisch. Das Gesamtsystem besteht aus dem eigentlichen Sensor mit LED-Anzeigen für den Betroffenen selbst und einem Smartphone, auf dem über eine App die Kommunikation mit dem Sensorsystem realisiert wird und gegebenenfalls betroffene oder helfende Personen per SMS über Inkontinenz-Gerüche informiert werden können.

Betroffene oder Pflegende erhalten damit die Möglichkeit, sofort zu reagieren.