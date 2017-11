Furtwangen Modellzüge begeistern

Die Verantwortlichen des Vereins stellen erfreut fest, dass trotz vorherrschender Computer- und virtueller Spielwelt Modelleisenbahnen an Faszination bei Kindern und Jugendlichen nichts verloren hat. So haben sich auch in diesem Jahr wieder fast 20 Schulkinder der dritten und vierten Klasse zu dieser Modellbahn-Schüler AG angemeldet.

Die Schulleitung musste nach Absprache mit den Verantwortlichen des Mecob unter der Leitung von Robert Hönl diese große Interessen-Gruppe sogar aus organisatorischen Gründen aufteilen. Bevor die Buben und Mädel an ein Projekt herangeführt wird, wurden ihnen die Modellbahn-Clubräume des Mecob gezeigt.

Die große ehemals bestehende H0-Märklin-Modellbahn wurde vor einem halben Jahr abgebaut, so dass in diesem Maßstab derzeit leider nichts vorgeführt und gezeigt werden konnte. Derzeit wird jedoch intensiv an einer neuen H0-Modellbahn gebaut und der Verein hofft, dass bis im Frühjahr zumindest der große Schattenbahnhof fertig sein wird und bis dahin die ersten Züge wieder rollen.