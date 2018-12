Furtwangen Modelleisenbahnen ziehen wieder Groß und Klein an

Die Erinnerung an die Bregtalbahn interessierte viele der Besucher, gerade auch diejenigen, welche die Bregtalbahn gar nicht mehr erlebt haben. In diesem Zusammenhang gab es auch wieder Nachfragen nach dem Kalender des Modellbahn-Clubs. Hier überlegt sich der Verein, möglicherweise wieder einmal einen solchen Kalender aufzulegen. Außerdem soll die Eisenbahn in Furtwangen noch weiter dokumentiert werden. Für die jüngsten Besucher gab es aber nicht nur die Modellbahnen, sondern mit Unterstützung von Modellbau Faller in Gütenbach, die entsprechendes Material zur Verfügung stellten, durften die Kinder unter fachkundiger Anleitung Häuschen basteln. Hier standen die jungen Besucher teilweise sogar Schlange, um da mitmachen zu können. Und während die sie bastelten konnten sich die Eltern oder Großeltern gemütlich bei einer Tasse Kaffee stärken.

Erläutert wurde den Besuchern auch immer wieder die sehr gefragte Modellbahn-Arbeitsgemeinschaft in der Friedrichschule für die Schüler der 3. und 4. Klassen. Die Nachfrage ist so groß, dass man inzwischen sogar zwei Gruppen einrichten musste. Auch die neue Rektorin der Friedrichschule Cornelia Jauch ist von dieser Arbeitsgemeinschaft mit Unterstützung des MECOB begeistert und informierte sich an diesem Wochenende auch über die Vereinsarbeit und die Modellbahnen.

Manfred Kühne bestätigte, dass die Beschäftigung mit der Modelleisenbahn für die Kinder auch wichtig sei, da sie hier schnell technische Zusammenhänge kennen lernen. Vor allem hat inzwischen auch bei dieser Arbeitsgemeinschaft die digitale Technik Einzug gehalten und die Grundschüler beginnen bereits mit den ersten Steuerungen und Programmierungen.

Dabei sei es beeindruckend wie schnell die Kinder entsprechende Zusammenhänge erkennen und dann auch anwenden können. Im Übrigen, so Kühne, seien Interessenten auch jederzeit eingeladen, bei dem wöchentlichen Vereinstreffen in der Friedrichschule am Mittwoch ab 18 Uhr vorbei zu kommen und sich über den Modellbahnbau zu informieren.