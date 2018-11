Der Modellbahnclub Oberes Bregtal (MECOB) veranstaltet am kommenden Wochenende, 1. und 2. Dezember, in der Friedrichschule in Furtwangen an beiden Tagen seine Weihnachtsausstellung. Einlass ist jeweils ab 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Geboten werden neben den Modelleisenbahnen in allen Spurgrößen auch wieder eine große Modellbahnbörse, sowie auch betreutes Basteln und Bauen für Kinder. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und kleinen warmem Speisen bestens gesorgt, wie der Verein mitteilt. Foto: Mecob