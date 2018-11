Furtwangen Modell regionaler Kreislaufwirtschaft als Vorbild

Dem Vorsitzenden Siegfried Jäckle ist es wichtig, diese Konzepte nicht kopieren zu wollen, sondern sie zu kapieren. Denn sie bauen auf eigenständige regionale Kreisläufe, was mehr ist, als Marketing mit Labeln. Diese ungewöhnlichen Entwicklungen verknüpfen die regionale Lebensmittelversorgung von unten. Das Forum hat Einblicke in diese Entwicklung, weil es seit Jahrzehnten Kontakte mit den Vogesenbauern pflegt. Die Wurzeln dieser Bewegung liegen in den Bergen der Vogesen, wo auf den Almen Wanderern das traditionelle Melkeressen angeboten wurde.

Doch diese klassische Ferme Auberge ist in Tourismuskatalogen immer weniger zu finden, weil ihnen die Richtlinien von oben nicht bodenständig genug sind, aber schwer erfüllbare Standards fordern, teilt das Forum mit. Bemerkenswert dabei sei, wie junge Bauern und Bäuerinnen diese eigenständige Entwicklung verfolgen. Am meisten Staunen hatte bei der Infotour das gemeinsame Vermarkten ausgelöst. Beim Treffen jetzt wurde darüber kontrovers diskutiert. Diese Bauern sind nicht nur Lieferanten, sondern mitarbeitende Gesellschafter, die so die gesamte Wertschöpfung in ihrer Hand haben. Dieses Modell regionaler Kreislaufwirtschaft hat das Forum im Elsass in weiteren Formen entdeckt.

Der stellvertretende Vorsitzende, Reimund Kuner, fasste zusammen, dass die Schwarzwälder von dieser Bewegung lernen können, dass es eine eigenständige und straffe Organisation mit klaren Regeln braucht. Und Siegfried Jäckle ergänzte, man müsse kapieren, dass diese Elsäßer Bauern die Falle der regionalen Spezialisierung erkannt haben, die Bauern und Konsumenten trennt.